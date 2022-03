Calciomercato, dal gol Mondiale alla Serie A | L’annuncio di Mario Gotze

Dallo scorso ottobre 2020 il cartellino di Mario Gotze è di proprietà dei PSV Eindhoven

Dopo essere stato vicinissimo allo sbarco in Italia un anno e mezzo fa, Mario Gotze potrebbe finalmente arrivare in Serie A. Il trequartista tedesco, oggi di proprietà del PSV Eindhoven, è pronto per il nuovo cambio di maglia per la prossima estate.

Dopo aver trascorso un decennio vincente in Bundesliga con le maglie di Borussia Dortmund e Bayern Monaco, nel settembre 2020 il cartellino di Gotze era stato svincolato. Una ghiotta opportunità di mercato che il PSV non si è lasciato sfuggire, sebbene nella stessa sessione fosse stato ad un passo dalla firma con la Fiorentina.

L’eroe della Nazionale Tedesca che con una sua rete decise la finale Mondiale di Brasile 2014 contro l’Argentina, al termine di un biennio in Olanda che gli ha restituito un’ottima condizione fisica, sarebbe pronto ad una nuova avventura. Basti pensare che solamente in questa stagione ha già collezionato 42 presenze, 10 gol e 9 assist, ritrovando una continuità che da tempo gli mancava.

Calciomercato, Gotze ammette: “Vorrei giocare in Italia”

Intervistato sulle pagine de la rivista ‘Sports Illustrated’, Mario Gotze ha ammesso di voler cambiare aria dopo due stagioni in Eredivisie. Un campionato al quale deve tantissimo in una fase delicata della sua carriera, ma che è distante dal livello più alto di calcio in Europa. Per questo motivo il trequartista tedesca ha ammesso che in futuro gli piacerebbe giocare in un campionato competitivo come quello italiano.

Il contratto che lo lega al PSV andrà in scadenza nel giugno 2024, ma difficilmente gli olandesi si opporrebbero ad una sua cessione. Queste le dichiarazioni di Gotze: “Ho appena fatto il salto dalla Bundesliga all’Olanda per vedere e sperimentare qualcosa di nuovo. Fino a poco tempo fa, conoscevo solo la Bundesliga, nella quale ho giocato per dieci anni. Ma mi piacerebbe giocare ai livelli più alti in Europa. Preferibilmente in Italia o Spagna. Anche la Premier League, con il suo campionato equilibrato, mi attrae”.