Verona-Napoli, espulsioni e caos finale | “Totalmente inventato”

Verona-Napoli è stata una partita aggressiva e dalle tante emozioni, ma che ha dato vita anche a diverse polemiche arbitrali. Ecco cosa è successo

Il Napoli ha trovato una vittoria importantissima contro il Verona, grazie alla quale i partenopei hanno mantenuto le distanze dal Milan e dalla Juventus, al termine della giornata, superando per il momento anche l’Inter.

Missione compiuta, dunque, con diverse polemiche arbitrali ancora sullo sfondo, ma andiamo con ordine. Victor Osimhen spacca la partita con una doppietta che indirizza il risultato, ma Davide Faraoni la riapre, regalando un finale infuocato. Le velleità di rimonta del Verona, però, vengono vanificate dall’espulsione di Federico Ceccherini. Ed è proprio in questa occasione che scoppiano le polemiche.

Verona-Napoli, Ceccherini e Faraoni espulsi: caos arbitrale

Doveri, infatti, in seguito ad un fallo di mano di Federico Ceccherini, decide all’83esimo di espellere il difensore per doppia ammonizione. Un episodio che, soprattutto se confrontato a quanto successo ieri con Adrien Rabiot in Sampdoria-Juventus, fa scatenare la polemica social e non solo. Anche l’ex arbitro Luca Marelli per ‘DAZN’ si dice fin da subito in “totale disaccordo” con il provvedimento di Doveri, vista la mancanza di volontarietà. Le proteste andranno avanti fino al fischio finale, quando anche Davide Faraoni, proprio l’autore del gol che aveva riaperto i giochi, viene espulso. Una decisione che ha trovato praticamente tutti in disaccordo, praticamente un abbaglio. Ma poco conta, dato che ormai i tre punti per il Napoli sono in cascina. Di seguito vi proponiamo anche alcuni tweet che raffigurano la situazione.

Rabiot non da il secondo 🟨, Ceccherini si.

Ma va tutto bini. — Nico Spinelli (@NicoSpinelli8) March 13, 2022

secondo giallo di Ceccherini totalmente inventato Maurizio — . (@jaykabal) March 13, 2022