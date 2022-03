Striscione contro Napoli | La presa di posizione di Spalletti

Arrivano le parole di Luciano Spalletti sullo striscione shock, esposto dai tifosi del Verona, contro Napoli, che fa riferimento alla guerra

Lo striscione shock, esposto nelle notte di ieri, fuori dal Bentegodi, contro la città di Napoli, sta facendo chiaramente tanto discutere.

Si è davvero superato il limite e Luciano Spalletti – intervenendo in conferenza stampa – ha preso una posizione netta e chiara, senza troppi giri di parole, per condannare quanto successo: “Questa gente non deve entrare più negli stadi, deve essere una festa per le famiglie, bisogna farla finita!”