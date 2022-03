Calciomercato, terremoto PSG | Fuga totale con giallo

Terremoto in casa Paris Saint-Germain: la clamorosa indiscrezione proveniente dalla Francia sul futuro del club

Polveriera PSG dopo l’eliminazione in Champions League per mano del Real Madrid. Sono giorni infuocati in casa parigina e si susseguono già rumors e indiscrezioni di calciomercato e non solo.

Da Pochettino e Leonardo, entrambi prossimi all’addio, al presidente Al-Khelaifi: anche il ricco proprietario del club è finito nel mirino dei tifosi ed è stato contestato duramente dopo l’ennesimo flop europeo. Con un duro comunicato, il Collectif Ultras Paris ha annunciato una dura contestazione nel match di Ligue 1 contro il Bordeaux: “La situazione del club ora richiede una completa riorganizzazione a tutti i livelli e la presenza quotidiana del suo presidente. Non abbiamo la memoria corta. Sappiamo cosa dobbiamo la nostra rinascita al presidente Nasser Al-Khelaifi, qui non c’è niente di personale, ma è chiaro che non è l’uomo giusto per gestire questa situazione. Il nostro Paris Saint-Germain merita persone che lo servono e non persone che lo usano. Domenica contro il Bordeaux dimostreremo la nostra insoddisfazione e chiediamo a tutti gli amanti del club presenti di unirsi nelle nostre azioni senza violenza”. E spunta una clamorosa indiscrezione su Al-Khelaifi.

Giallo PSG: potrebbe lasciare anche Al-Khelaifi

Nelle ultime ore è scattato un vero e proprio giallo in casa Paris Saint-Germain. Romain Molina, giornalista di ‘CNN’ e ‘BBC’, ha riferito dell’addio di Al-Khelaifi oltre a quello di Leonardo. Una vera e propria rivoluzione societaria che ha però trovato una prima smentita. Stando a ‘RMC Sports’, infatti, al momento non è previsto nessun addio da parte del proprietario del club. Si profilano settimane piuttosto infuocate in casa PSG.