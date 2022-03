PAGELLE E TABELLINO VERONA-NAPOLI 1-2: Osimhen decisivo, Ceccherini horror

Il Napoli chiude in vantaggio il primo tempo con la rete di Osimhen che fa doppietta. Faraoni mette dentro la parziale rimonta

PAGELLE VERONA

Montipò 6.5 – Non può nulla sulla rete di Osimhen, bene nelle uscite. Anche sul secondo gol non può nulla, ma salva il risultato

Ceccherini 4 – Gioca su Politano in chiusura, si fa bruciare dal laterale del Napoli in occasione del vantaggio azzurro. Si innervosisce e si perde Di Lorenzo nello 0-2, poi si fa anche buttare fuori in modo banale. gara horror

Gunter 5 – Deve giocare su Osimhen, anche se il nigeriano si incunea tra lui e Sutalo nella circostanza del vantaggio azzurro: è colpevole

Sutalo 5.5 – Ha il compito di prendere Lozano e va in sofferenza. Migliora il rendimento nella ripresa

Faraoni 6.5 – Mario Rui è il suo uomo, la corsia destra il suo territorio. Buona gara coronata dal gol

Tameze 6.5 – Si propone nelle ripartenze, cerca di supportare Ilic nella regia. La sua gara è soprattutto nella necessità di limitare Fabian. Tudor lo sposta sull’esterno e si fronteggia con Di Lorenzo (90′ Casale sv)

Ilic 5.5 – Anguissa lo sovrasta nella prima parte di gara, meglio in fase di appoggio (90′ Hongla sv)

Depaoli 5.5 – Non facile stare sulle orme di Di Lorenzo che si sgancia con continuità (38′ Bessa 5.5 – Tameze gli lascia spazio al centro, prova a far legna)

Barak 5 – Segue Lobotka, ma si tratta di un lavoro dispendioso che cancella qualche buon inserimento. Gara poco brillante (90′ Cancellieri sv)

Caprari 5.5 – Si dividono il compito di bloccarlo in tre: Di Lorenzo, Koulibaly e Rrahmani, riesce a far poco nella prima mezz’ora. Nella ripresa sale il rendimento

Simeone 5 – Bene di sponda, anche perché puntare Rrahmani e Koulibaly è operazione molto più complessa per tutta la gara

All. Tudor 5.5 – Si fa dominare dal Napoli per larghi tratti. Quando trova l’assetto della rimonta, viene fermato dall’espulsione di Ceccherini

PAGELLE NAPOLI

Ospina 6.5 – Poco sollecitato nel primo tempo. Rischia in uscita ed anche di uscire per un pestone alla mano. Non ha colpe sul gol di Faraoni

Di Lorenzo 8 – Spinge nel primo tempo senza soluzione di continuità: perfetto in chiusura. Nella ripresa si prende, per distacco, la palma di migliore in campo

Rrahmani 6.5 – Ha il compito di innescare Osimhen con la palla alle spalle: tiene anche bene su Simeone

Koulibaly 6.5 – Cerca anche la sortita offensiva, preciso in chiusura. Gara da capitano

Mario Rui 6 – Bello il duello con Faraoni, si vede con costanza in costruzione. Proprio Faraoni gli scappa sul gol che riapre la partita. La traversa gli nega il riscatto

Lobotka 7 – Primo tempo ottimo: taglia le linee di passaggio scaligere, imposta rapidamente e si fa sempre trovare. Costante nell’arco della gara

Anguissa 6.5 – Vince il duello con Ilic, si sente il suo spessore a centrocampo nelle due fasi

Fabian Ruiz 6.5 – Buon primo tempo, riesce a liberarsi di Tameze e proporsi. Nella ripresa lavora di intensità (90′ Zielinski sv)

Politano 6 – Trova l’assist vincente per il gol di Osimhen e disputa una buona prima frazione. Meno brillante nella ripresa (63′ Elmas 6 – Si vede poco, ma copre bene)

Osimhen 8 – Quarto gol consecutivo di testa, una prepotenza dirimente. Spalletti gli chiede l’upgrade di legare più il gioco. Ci riesce e fa anche doppietta (90′ Petagna sv, 95′ Ghoulam sv)

Lozano 6 – Mette in costante difficoltà Sutalo, ci mette fisicità e velocità e trova spesso la superiorità. Non traduce in chance particolari (63′ Insigne 6 – Cerca sempre l’innesco di Osimhen, entra bene in gara)

All. Spalletti 7- Vince la gara della speranza per la corsa scudetto. Grande partita dei suoi

PAGELLA ARBITRO

Doveri 6.5 – Fin troppo vicino l’azione (interrompe alcuni passaggi), lascia molto giocare in una gara estremamente fisica. Giusta l’espulsione di Ceccherini

TABELLINO

RETI: 14′ e 71′ Osimhen, 77′ Faraoni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Sutalo; Faraoni, Tameze (90′ Casale), Ilic (90′ Hongla), Depaoli (38′ Bessa); Barak (90′ Cancellieri), Caprari; Simeone. A disposizione: Chiesa, Berardi, Flakus Bosilj, Coppola, Turra, Praszelik, Terracciano. All. Tudor

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Zambo Anguissa, Fabian Ruiz (90′ Zielinski); Politano (63′ Elmas), Osimhen (90′ Petagna – 95′ Ghoulam), Lozano (63′ Insigne). A disposizione: Idasiak, Marfella, Juan Jesus, Zanoli, Demme, Ounas, Mertens. All. Spalletti

ARBITRO: Doveri di Roma 1 (VAR Mariani)

AMMONITI: Gunter (V), Cecccherini (V), Ilic (V), Faraoni (V)

ESPULSI: Cecccherini e Faraoni (v) per doppia ammonizione