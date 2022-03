Juventus, può sorridere Allegri | Doppio recupero per il Villarreal

Dopo la vittoria contro la Sampdoria in campionato, la Juventus è attesa dal ritorno della Champions: doppio recupero per il Villarreal

I bianconeri non si fermano in campionato e anche da ‘Marassi’ escono con tre punti in tasca ed un’altra partita da imbattuti: Napoli momentaneamente ad un solo punto di distanza.

La cavalcata degli ultimi mesi ha permesso alla Juventus di recuperare molti punti alle squadre di vertice, anche se il Milan capolista resta a sette lunghezze ed è difficile ipotizzare un ritorno nella corsa scudetto. Mercoledì, poi, ci sarà il ritorno della sfida con il Villarreal: arrivare almeno ai quarti di finale di Champions League è uno degli obiettivi stagionali alla portata della compagine piemontese. Massimiliano Allegri potrebbe recuperare due giocatori chiave.

Juventus, Dybala e Chiellini in gruppo | Possono esserci col Villarreal

Nel corso dell’allenamento odierno, Paulo Dybala e Giorgio Chiellini si sono allenati regolarmente con il gruppo per tutta la seduta. Solamente nelle fasi finali, in cui i giocatori della Juventus si sono cimentati con le conclusioni in porta, i due reduci da infortuni si sono fermati. Ottime sensazioni e buone notizie per Massimiliano Allegri, che conta di avere sia l’argentino che il centrale della Nazionale per la delicatissima sfida con il Villarreal.