Juventus, il piano del PSG per Donnarumma | Decisione già presa

Il futuro di Gianluigi Donnarumma resta sempre argomento caldo di discussione, soprattutto dopo l’errore in Champions League. Dalla Juventus al piano del PSG

Gianluigi Donnarumma è uno dei migliori portieri del mondo. Lo è per quanto fatto vedere al Milan, per quanto ci ha puntato il PSG e per le prestazioni straordinarie con la maglia dell’Italia agli Europei.

Una sicurezza assoluta, almeno prima di questa settimana. L’errore gravissimo contro il Real Madrid ha aperto le porte della rimonta ai Blancos e a Karim Benzema. E ovviamente a prendere voti bassissimi in pagelle è stato l’ex Milan, nel mirino della critica in Italia come in Francia. In molti si sono chiesti anche se possa avere delle conseguenze dirette sul futuro del portiere e con i rumors sulla Juventus che immediatamente sono tornati alla carica. L’estremo difensore piaceva ai bianconeri prima della firma con il PSG e chissà che in futuro il matrimonio con la Vecchia Signora non possa davvero celebrarsi. Intanto, la capolista di Francia, da poco eliminata dalla Champions League, sembra avere piani totalmente diversi per l’estremo difensore.

Donnarumma non è in bilico sul calciomercato: il PSG sa cosa fa

Per chi si fosse chiesto davvero quale possa essere il futuro di Gigio, la risposta arriva direttamente dalla Francia. A fare il punto della situazione sul destino dell’estremo difensore è ‘Le Parisien’, che sottolinea come il PSG non abbia, in realtà, alcuna intenzione di privarsi del portiere. L’ex Milan ha un contratto fino al 2026 e non dovrebbe partire. Come spiegato dal quotidiano, nonostante gli ultimi momenti difficili, Donnarumma resterebbe sempre l’opzione numero uno per la porta del PSG. Anzi, è (nei piani dei francesi) uno dei componenti essenziali per la futura spina dorsale di squadra. Vedremo se effettivamente sarà così, e con buona pace della Juventus.