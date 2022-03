Verona-Napoli, Spalletti alza la posta: “Il tempo delle parole è finito”

Conferenza stampa per Luciano Spalletti alla vigilia di Verona-Napoli: il tecnico azzurro mette in guardia i suoi giocatori

Luciano Spalletti parla in conferenza stampa prima di Verona-Napoli e non nasconde l’importanza del match.

Il tecnico degli azzurri, reduci dalla sconfitta con il Milan, parla chiaro: “Il tempo delle parole è finito, alla fine valuteremo quanto sono servite. Domani è una partita che vale molto, lo sappiamo. Il risultato chiarirà dove dovranno essere rivolti i nostri pensieri: una sconfitta sarebbe fatale”.

Spalletti torna sul match contro il Milan: “L’ho rivisto più volte. I rossoneri lotteranno per lo scudetto fino in fondo. Hanno provato a non far rendere il Napoli, non ci hanno tolto sicurezza, alcune cose le abbiamo fatte bene, soprattutto all’inizio. Siamo stati condizionati dal gol e la reazione non è stata il massimo. Un gol che abbiamo preso già altre volte, non siamo bravi a presidiare il limite sulle respinte, fa parte delle nostre caratteristiche, siamo meno interessati allo sporco della partita”.

Il tecnico azzurro confessa di avere un dubbio di formazione. “Può darsi che si possa cambiare qualcosa. Abbiamo più calciatori a disposizione e quelli infortunati hanno fatto una preparazione corretta per fare più minuti. La formazione ce l’ho chiara, ma mi porto un dubbio fino a domani. Uno solo”.

Infine, Spalletti indica cosa dovrà fare domani la sua squadra: “Dovremo mostra la nostra qualità, ma essere anche meno belli e più sporchi in alcuni momenti, traendo vantaggio dalla loro pressione”.