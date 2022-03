Serie A, colpo dello Spezia sul Cagliari | Pari tra Salernitana e Sassuolo

Si sono appena conclusi i due anticipi delle 15:00 della 29esima giornata del campionato di Serie A

Pomeriggio che si apre all’insegna dello spettacolo e dei gol, arrivati sui primi due campi della 29esima giornata. Lo Spezia fa il colpaccio in casa e supera il Cagliari per 2-0, mentre il Sassuolo – dopo aver inizialmente rimontato la rete di svantaggio – in inferiorità numerica soffre e si fa raggiungere sul 2-2 dal cuore della Salernitana.

Spezia-Cagliari 2-0, colpo salvezza Thiago Motta

Due partite che muovono sicuramente la classifica nelle zone basse del nostro campionato. Da segnalare innanzitutto il ritorno dello Spezia che dopo quattro sconfitte di fila ed una vittoria che mancava dallo scorso gennaio ritorna al successo nello scontro diretto contro il Cagliari, al secondo ko consecutivo.

Formazione ligure che momentaneamente vola a +7 sul terzultimo posto grazie alle reti prima di Erlic sugli sviluppi da corner e poi con una giocata individuale di Manaj, lanciato nella ripresa in campo da Thiago Motta dopo l’esclusione a sorpresa dall’inizio. I sardi, invece, rimangono a +3 in attesa di Lazio-Venezia di lunedì. Da segnalare un rigore parato da Cragno nel primo tempo su Verdi.

Salernitana-Sassuolo 2-2, non basta il cuore di Nicola

Partita ancor più spettacolare a Salerno con la formazione di Davide Nicola che lancia l’ennesimo segnale di vita al campionato, ma che basta per raggiungere i tre punti. Salernitana trascinata da uno scatenato Federico Bonazzoli, autore di una prestazione maiuscola aperta con la sua rete all’8′ del primo tempo.

Il vantaggio è però solo un’illusione: nel giro di 10′ il Sassuolo ribalta il risultato e si porta sull’1-2 con Scamacca e Traorè. Nella ripresa, dopo l’espulsione per somma di ammonizioni di Raspadori, è ancora la Salernitana a creare i pericoli maggiori dopo lo spavento preso sulla traversa di Frattesi. Prima Djuric pareggia i conti di testa, poi in zona recupero Bonazzoli in un paio di occasioni per poco non sfiora la seconda rimonta del match, anche a causa di un grande Consigli che decreta la parità finale.