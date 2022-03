Vlahovic titolare, la distinta fa sobbalzare i fantallenatori

Dusan Vlahovic partirà dalla panchina contro la Sampdoria, ma l’abitudine gioca brutti scherzi: la distinta fa sobbalzare i fantallenatori

Rinunciare a Vlahovic? Impossibile soltanto pensarlo, figurarsi scriverlo. Sarà per questo che al momento di presentare la distinta con la formazione ufficiale della Juventus contro la Sampdoria, il numero 7 bianconero in un primo momento è stato inserito tra gli undici titolari.

Un piccolo errore dovuto probabilmente all’abitudine di vedere il nome di Dusan Vlahovic sempre nella formazione iniziale. Da quando è arrivato in bianconero, l’attaccante serbo non è mai partito dalla panchina. Titolari otto volte su otto perché la sua importanza è stata chiara fin dall’esordio: in gol dopo pochi minuti e poi ancora in rete, altre tre volte, compresa quella del debutto in Champions League.

Sampdoria-Juventus, la prima distinta con Vlahovic titolare

La presenza di Vlahovic è una costante nella ‘nuova’ Juventus: Dusan e altri dieci finora per Allegri nella scelta della formazione. Oggi la novità a cui evidentemente nessuno è abituato. Così nella prima distinta il numero 7 compariva regolarmente lì, al suo posto di guida dell’attacco bianconero, facendo sobbalzare i fantallenatori. Non sarà così in campo, come è stato chiaro dopo pochissimi minuti: oggi è il giorno di Kean, per Vlahovic ci sarà tempo e modo di prepararsi alla sfida con il Villarreal. E lì non c’è confusione che tenga: il bomber serbo avrà il compito di guidare la Juventus verso i quarti di finale di Champions.