“Il peggiore della A”: tifosi e Allegri contro il bianconero | Risposta immediata

Dure critiche contro il calciatore bianconero in Sampdoria-Juventus: anche Allegri lo richiama, la risposta sul campo è immediata

La Juventus chiude avanti 2-0 il primo tempo in casa della Sampdoria. La squadra bianconera è andata in vantaggio con l’autogol di Yoshida e ha trovato il raddoppio con Morata su calcio di rigore.

In entrambe le occasioni Kean è stato protagonista: nel primo caso ha dato il là al contropiede che ha portato al vantaggio bianconero, nel secondo si è procuratore il calcio di rigore trasformato dallo spagnolo. E dire che proprio Kean è stato fin da subito nel mirino di Allegri e dei tifosi.

Il tecnico toscano lo ha richiamato più volte, i tifosi lo hanno criticato anche in maniera piuttosto dura definendolo il “peggiore attaccante della Serie A”. Lui, che paga anche i 40 milioni che la Juve dovrà spendere per riscattarlo, ha risposto in maniera immediata sul campo. Prima la difesa della palla che consente a Cuadrado di involarsi indisturbato, poi la bella azione personale che provoca il calcio di rigore. Una rivincita sul campo per il 22enne chiamato oggi a giocare titolare al posto di Vlahovic. Basterà a placare le critiche nei suoi confronti?

Ecco alcuni tweet su Kean:

Stiamo giocando una buona partita nonostante la presenza di Kean — Frank (@Frankplusvalenz) March 12, 2022

È andata bene, perché questo #Kean non lo segnava….#SampdoriaJuventus — Leone Trotskij (@LTrotskij) March 12, 2022

Questo #Kean non lo chiamo nemmeno al calcetto se siamo in 9 — Soli ⚪⚫ (@AndresCorderos) March 12, 2022

Stavolta #Kean è servito alla #Juventus. Ottima sponda per far partire l'azione del gol del vantaggio. Vanno dati anche i meriti non solo le critiche #SampdoriaJuventus — MaxG (@Gimax38) March 12, 2022

Kean fa solo danni — Canix…Fino alla fine 🇺🇦 (@Canix70) March 12, 2022

Kean è per distacco il peggiore attaccante della serie A — Erosbonse 🦓 (@erosbonse) March 12, 2022

Kean s'è inventato un rigore dal nulla. Respect 👊 — Delirio (@Delirio897J) March 12, 2022