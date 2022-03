Sampdoria-Juventus, formazioni UFFICIALI: la scelta su Vlahovic

Pubblicate le formazioni ufficiali di Sampdoria-Juventus: c’è la scelta di Allegri su Dusan Vlahovic

Massimiliano Allegri rinuncia a Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo non sarà presente contro la Sampdoria dal primo minuto.

Non ci sarà quindi Dusan Vlahovic che Allegri ha deciso di non schierare dal primo minuto in questa occasione. Giornata di riposo quindi per il numero 7 bianconero anche in vista della sfida di mercoledì contro il Villarreal.

Queste le formazioni ufficiali:

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Thorsby, Rincon, Candreva; Sensi; Quagliarella, Caputo

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Rugani, de Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Kean, Morata

Sampdoria-Juventus, le formazioni: occasione per Kean

Moise Kean partirà quindi titolare con Morata al suo fianco: un’occasione per l’attaccante ex Psg di dimostrare di meritare la riconferma in bianconero. Per Vlahovic, invece, un turno di riposo per ricaricare le pile e farsi trovare tirato a lucido quando