Rabiot al cambio: “Scusa mister”. Allegri: “Hai fatto fare bella figura a Szczesny”

Rabiot protagonista del fallo di mano da cui è scaturito il rigore, parato da Szczesny: il siparietto con Allegri al cambio

Adrien Rabiot ancora una volta al centro di una polemica di campo. Il centrocampista francese è stato infatti protagonista di un siparietto con Allegri, al momento del cambio.

“Scusa mister”, le sue parole. “Hai fatto fare bella figura a Szczesny”, la risposta divertita del tecnico che, fino a qualche minuto prima, aveva esternato ai suoi collaboratori tutto il suo disappunto per la prova negativa dell’ex Psg. A conferma che lo avrebbe voluto togliere. Non solo. Alcuni giocatori hanno chiesto l’espulsione di Rabiot. “Il suo non è un tiro diretto in porta, ma si tratta di un cross verso l’area. Per questo non è arrivato il rigore”.