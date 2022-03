Sampdoria-Juventus, Allegri ‘bacchetta’ Rabiot: “È pigro” | E su Dybala…

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato dopo la vittoria contro la Sampdoria: commenti anche su Rabiot e Dybala

Una vittoria fondamentale per la Juventus in trasferta. I tre punti raccolti a discapito della Sampdoria servono tantissimo ai bianconeri, per consolidare il quarto posto e prepararsi al meglio in vista del ritorno col Villarreal in Champions League. Successo importante anche per mantenersi nella scia scudetto, in attesa degli altri risultati.

Il tecnico Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di ‘Dazn’ nel post partita, dapprima soffermandosi su Morata: “Alvaro tecnicamente è tra i primi d’Europa. Se gioca spalle alla porta gli viene tutto più difficile. Per caratteristiche è più adatto ad una posizione defilata“.

PRESTAZIONE: “Sul piano tecnico oggi abbiamo fatto bene. Dobbiamo migliorare quando abbiamo il controllo della partita, diminuendo il ritmo della fare. Abbiamo sbagliato quando dovevamo verticalizzare e chiudere l’azione. Bisogna capire il momento per andare a far male all’avversario. A Genova comunque non è semplice. È stato importante consolidare il quarto posto per prepararci al meglio in vista di mercoledì”.

KEAN: “Quando gioca è sempre efficace. Si è procurato il rigore e ha dato il via all’azione del primo gol. Deve migliorare dal punto di vista tecnico, ma è pur sempre un 2000”.

VLAHOVIC: “Come lo gestirò per i prossimi impegni? Intanto speriamo di recuperare Dybala. Sarà importante vincere contro la Salernitana per chiudere al meglio prima della sosta. La squadra sta crescendo, ma dobbiamo migliorare nel capire quando bisogna imbucare gli attaccanti soprattutto”.

Sampdoria-Juventus, Allegri ribadisce: “Rinnovo Dybala? Se ne occuperà la società”

CATENA DI DESTRA: “Funziona bene. Danilo capisce quando deve smarcarsi, è così sei già a metà dell’opera. Poi è un giocatore carismatico. A fare la differenza è la conoscenza tra i calciatori”.

RABIOT: “Sta facendo una buona annata. Lui ti dà la sensazione che possa fare dieci gol, ma su questo è pigro. Però si sacrifica e recupera palloni. Nel complesso sono soddisfatto”.

RINNOVO DYBALA: “È un discorso che affronterà la società, come gli altri rinnovi. L’importante è averlo a disposizione già lunedì in gruppo in vista del Villarreal”.