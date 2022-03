Psg nella bufera: “E’ arrivato il momento delle dimissioni”

Clima tesissimo a Parigi: i tifosi del Psg si scagliano contro il club, buttato fuori dal Real Madrid agli ottavi di Champions League

A Parigi è alta tensione. Non solo Pochettino, per la cocente eliminazione dalla Champions è finita nel mirino di stampa e tifosi anche la dirigenza.

Attraverso una nota ufficiale, il tifo organizzato del Paris Saint-Germain ha chiesto al presidente Al-Khelaifi di stare più vicino alla squadra e, in particolare, di fare tabula rasa del management, Leonardo in primis anche se il suo nome non viene fatto.

Il post Twitter del ‘Collectif Ultras Paris’ è comunque esplicito: “E’ arrivato il momento delle dimissioni”. E qui il riferimento non può che essere a Leonardo, per la cui successione è tornato a circolare il nome di Paratici, come allo stesso Pochettino che il Psg dovrebbe rimpiazzare, probabilmente però a fine stagione, con Zinedine Zidane.