Vlahovic è out: la scelta di Allegri | Cambia l’attacco della Juve

La Juventus impegnata questo pomeriggio sul campo della Sampdoria in campionato. La decisione di Allegri su Dusan Vlahovic per la trasferta di campionato al ‘Ferraris’

La Juventus vuole continuare la rincorsa per un posto alla prossima Champions League e tenere ancora accesa una fiammella per la corsa scudetto nella trasferta odierna sul campo della Sampdoria.

Massimiliano Allegri non vuole cali di concentrazione in attesa del decisivo impegno in Europa con il Villarreal: “Dobbiamo uscire con un risultato positivo, altrimenti rischiamo di rovinare tutto. E’ il momento decisivo della stagione“, le parole del tecnico livornese nella conferenza stampa della vigilia. Allegri deve rinunciare ancora una volta a Paulo Dybala – sempre alle prese con l’infinita telenovela legata al rinnovo di contratto in scadenza a giugno – con il numero dieci che spera di recuperare per la sfida di Champions di mercoledì sera con il Villarreal.

Intanto l’allenatore bianconero medita di concedere un turno di riposo in attacco a Dusan Vlahovic, che dal suo arrivo sotto la Mole non si è praticamente mai fermato. Otto le gare consecutive giocate dall’ex Fiorentina tra campionato, Coppa Italia e Champions League: quasi 700 minuti con 4 gol realizzati e un autorete provocata. Stakanovista in partita e in allenamento, con il centravanti serbo sempre l’ultimo ad uscire quotidianamente dai cancelli della Continassa.

Sampdoria-Juventus, Allegri lascia fuori Vlahovic: così cambia l’attacco bianconero

“Vediamo, devo ancora decidere“, ha sottolineato Allegri sulla presenza o meno di Vlahovic dal primo minuto contro la Sampdoria. Nella rifinitura prima della partenza per Genova il mister della ‘Vecchia Signora’ ha provato Kean e Morata di punta, con DV7 quindi che almeno inizialmente potrebbe riposare e partire per la prima volta dalla panchina da quando veste la casacca bianconera. All’attaccante italiano e allo spagnolo il compito di non far rimpiangere il serbo, pronto all’occorrenza a dare una mano ai compagni a gara in corso se effettivamente dovesse restare fuori dal primo minuto. Massima concentrazione al campionato ma con un occhio anche alla Champions per Massimiliano Allegri.

La probabile formazione della Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Rugani, de Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Kean, Morata.