Juventus, tre bianconeri bocciati: “Delusione totale”

Juventus in netta risalita, ma con alcune criticità: arriva la stroncatura definitiva su tre giocatori bianconeri

Giornata molto importante per la Juventus, che è di scena in casa della Sampdoria. I bianconeri vanno a caccia del risultato utile numero 15 in campionato e della terza vittoria consecutiva per rafforzare ulteriormente il quarto posto e provare a credere in una rimonta verso la vetta che avrebbe dell’incredibile.

La squadra di Allegri è chiamata a dare il massimo, anche per arrivare nelle migliori condizioni alla sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal. E proprio quello deve essere soprattutto il focus bianconero secondo Giovanni Galeone. Il mentore del tecnico livornese crede che per lo scudetto non ci sia più nulla da fare: “E’ difficile, penso che davanti anche se hanno frenato dovrebbero crollare e arriveranno comunque intorno agli 85 punti – spiega alla ‘Gazzetta dello Sport’ – In Europa, superando il turno e arrivando in semifinale, sarebbe una grandissima annata”. Ma ci sono, in questa stagione, diverse delusioni nella rosa bianconera, criticità da considerare per il futuro.

Juventus, Dybala e altri due big alla sbarra

Il primo sul banco degli imputati, per Galeone, è Rabiot: “Sono molto deluso, era un mio pupillo, credevo fosse un super giocatore”. Ma non è l’unico: “L’assenza di Chiellini è un problema, de Ligt sul centro-sinistra fa solo danni. Rudiger? In ogni caso per il prossimo anno dovranno pensarci”. Per finire con Paulo Dybala, il vero tormentone di questi mesi per motivi contrattuali e non solo: “Ha avuto molti guai fisici e se vuole essere il perno della squadra deve dare garanzie. E’ stata presa una decisione su Ronaldo, se ne prenderà un’altra su di lui”.