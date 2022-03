Coronavirus, il bollettino del 12 marzo: 53.825 nuovi casi

I dati sul Coronavirus in Italia relativi a sabato 12 marzo: ecco il bollettino odierno pubblicato dal Ministero della Salute

Sono 53.825 i nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in leggero aumento rispetto ai 53.127 contagi segnalati ieri. Si registrano purtroppo anche 133 nuove vittime: il totale dei morti per Covid in Italia sale a 156.782.

Sono i dati forniti dal bollettino sul Coronavirus di oggi, sabato 12 marzo 2022, del Ministero della Salute. Le infezioni totali dall’inizio della pandemia salgono a 13.323.128.

Nelle ultime 24 ore, tra molecolari e test antigenici, sono stati effettuati in totale 417.777 tamponi. Il tasso di positività è al 12,9%. I guariti arrivano a 12.180.724 (+45.393), mentre gli attualmente positivi sono 985.622 (-9.143). La regione col maggior numero di nuovi positivi è il Lazio (+6.268).