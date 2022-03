Il caos Paris Saint-Germain ‘travolge’ tutti: la Juventus in allarme

Il Paris Saint-Germain si prepara ad una vera e propria rivoluzione per la prossima stagione: anche la Juventus in allarme

Il Paris Saint-Germain è pronto alla rivoluzione. La sconfitta Champions ha aperto i processi in casa parigina e si prevedono scossoni importanti tra scrivania, panchina e campo. Leonardo è in bilico e al suo posto si fa il nome di Paratici.

Per Pochettino, invece, l’addio sembra ormai soltanto questione di tempo: Zidane è il primo nome segnato sulla lista di Al-Khelaifi ma non l’unico. Si è fatto il nome anche di Antonio Conte, soprattutto dopo le sue recenti dichiarazioni sulla permanenza al Tottenham, ma anche un altro allenatore italiano sarebbe nell’elenco dei potenziali candidati alla panchina del Psg. A scriverlo è ‘L’Equipe’ che fa il nome di alcuni possibili allenatori per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, il Psg vuole Allegri: lo scenario

Tra i candidati alla panchina del Paris Saint-Germain secondo il prestigioso quotidiano transalpino ci sarebbe anche Massimiliano Allegri. Non un accostamento nuovo quello di Allegri al Psg: già in passato la società francese aveva pensato a lui per la panchina, un affare che però non è mai decollato.

In estate potrebbe esserci un nuovo assalto, anche se Allegri è blindato alla Juventus con un contratto i quattro anni a cifre molto elevate. Non un problema per il Psg che deve rilanciarsi in Europa dopo il flop del Bernabeu. La tripletta di Benzema ha spento i sogni di gloria del presidente Al-Khelaifi e dato il via alla rivoluzione. Il primo mattone sarà l’allenatore: tra Zidane e Conte, spunta anche Allegri.