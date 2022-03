Calciomercato, in fuga dal Chelsea | Deciso il ritorno di Jorginho in Serie A

La delicata situazione che sta vivendo il Chelsea potrebbe agevolare la cessione dei suoi top player

Non è una situazione di facile lettura per il Chelsea di Roman Abramovich. Quanto sta accadendo ai campioni dell’ultima Champions League non trova infatti precedenti nella storia recente del calcio e rende complicato qualsiasi ragionamento sul futuro del club inglese.

L’oligarca russo nelle ultime settimane, consapevole dell’incubo cui sarebbe andato incontro il Chelsea sotto la sua proprietà, aveva cercato invano acquirenti cui cedere il club. E dallo scorso 10 marzo, come preventivato, sono arrivate le sanzioni previste nei suoi confronti che hanno congelato tutti i suoi beni, compresa la società Blues. Da qui sino al prossimo 31 maggio, dunque, il Chelsea non potrà effettuare alcun movimento di denaro, sia in entra che in uscita. Un blocco vero e proprio che a tutti gli effetti paralizza l’operato del club sia in entrata che in uscita sul mercato, provocando grande incertezza sul futuro. Anche per questo motivo, diversi calciatori starebbero pensando di guardare altrove per assicurarsi una sistemazione più stabile a prescindere da quello che sarà il destino della società.

Calciomercato Chelsea, Jorginho il più richiesto in Serie A

In merito alle voci circolate, questa mattina su Calciomercato.it abbiamo chiesto ai nostri lettori quale tra i calciatori in uscita dal Chelsea vorrebbero vedere la prossima estate in Serie A. Nell’elenco dei quattro giocatori Blues inseriti nel nostro sondaggio lanciato su Twitter, a vincere è stato l’ex Napoli Jorginho.

Il centrocampista della Nazionale Italiana è un obiettivo molto forte della Juventus e proprio in maglia bianconera potrebbe far ritorno in Italia. Ma non è l’unico, perché anche Romelu Lukaku – solamente terzo nel nostro sondaggio alle spalle di Ziyech – da settimane lancia messaggi d’amore alla vecchia fiamma Inter. Ultimo per voti ricevuti l’ex romanista Rudiger, l’unico in scadenza di contratto tra i calciatori già citati.