CMIT TV | Speciale Fantacalcio e Serie A: SEGUI la DIRETTA!

Nuovo appuntamento su CMIT TV per lo Speciale Fantacalcio: in diretta dalle 17 alle 20 sul nostro canale Twitch

Nuovo appuntamento su CMIT TV, come sempre in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it, per lo speciale Fantacalcio: tutte le ultime in vista del prossimo turno di Serie A, con il Milan che guida la classifica. Inoltre, non mancherà un aggiornamento sul calciomercato, con il focus sulla situazione del Chelsea.

Conducono Marco Giordano e Riccardo Meloni, affiancati dalla redazione di Calciomercato.it e da molti ospiti. Con noi da Londra ci sarà anche Nizaar Kinsella di ‘Goal.com’.