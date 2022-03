Conferma ufficiale del presidente di una decisione che sta facendo e farà discutere

Sospensione ufficiale fino al termine della stagione. Si tratta di una decisione clamorosa che è stata confermata ulteriormente dal presidente.

“Alcuni arbitri hanno iniziato a comportarsi come se fossero al di sopra dell’istituzione, la cosa più corretta che ci si aspettava era che decidessero liberamente e di propria spontanea volontà. Il calcio turco non può tollerare di aspettare dieci settimane dopo che dei club sono stati danneggiati. Ecco perché abbiamo preso questa decisione”. Così a ‘BeIN Sports’ il numero uno dell’MHK, l’associazione degli arbitri in Turchia, in merito alla sospensione di ben dodici arbitri – su pressione a quanto pare dei club della Super Lig – fino alla fine di questa annata.

Tra gli arbitri che hanno subito lo stop c’è anche l’esperto internazionale Cakir, che lo scorso settembre diresse il Milan al ‘Meazza’ nella contestatissima partita di Champions contro l’Atletico Madrid.