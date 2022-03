PSG, Buffon a Donnarumma: “Attacchi inevitabili, ha fatto una ca***a”

Gianluigi Buffon, portiere del Parma, ha parlato del recente errore di Donnarumma in Real Madrid-PSG

Gigi Buffon pungola e difende Donnarumma. Il portiere del PSG sta vivendo ore difficili dopo l’errore decisivo in Champions League, ma in Italia continua a ricevere attestati di stima. Se il Ct Mancini gli ha telefonato ieri, oggi arriva il messaggio della leggenda della Juventus, ora al Parma.

Buffon ha spiegato in modo chiaro il suo pensiero: “Gigione non ha bisogno di avvocati di parte. Errori come il suo servono, fanno parte del percorso di crescita – spiega al ‘Corriere dello Sport’ – Sono sicuro che non avrà alcuna ripercussione negativa, è troppo solido e strutturato per lasciarsi condizionare da tutto questo. Gigio è uno dei migliori al mondo. Tra i primi tre, insieme a Courtois e Neuer“.

Buffon ha analizzato anche il contatto con Benzema: “In Europa non te lo fischiano mai, in Italia è probabile con il ricorso scrupoloso al Var. Da portiere, se non me lo fischiano mi inca**o. Un po’ di disturbo Benzema lo può aver procurato, ma se l’arbitro avesse fischiato il fallo avrebbe fatto inca**are quelli del Real. Aggiungo che se, per ipotesi, Gigio fosse rimasto un po’ più lucido o se possedesse certe malizie, restando a terra qualcosa avrebbe ottenuto. Quanti ne abbiamo visti, di furbetti. E’ stato onesto”.

L’ERRORE – “Ha fatto una ca**ta? Amen. Non riduce il valore del giocatore. Gli attacchi? Inevitabili. Gigio si è esposto, facendo una scelta chiaramente impopolare, che comunque va rispettata”.