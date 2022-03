Napoli, colosso interessato all’acquisto del club | 700 milioni di euro

Un colosso californiano sarebbe pronto a valutare seriamente l’acquisto del Napoli nel prossimo futuro: 700 milioni di euro

L’ultimo non è stato un periodo felice per il Napoli di Spalletti. C’era tanta attesa per lo scontro infuocato al ‘Maradona’ tra gli azzurri e il Barcellona. Ma Osimhen e compagni sono stati letteralmente dominati dalla compagine guidata da Xavi, vedendosi poi costretti ad abbandonare l’Europa League. L’obiettivo principale è certamente lo scudetto, però anche in ottica trofeo Nazionale c’è stata delusione.

Il tecnico di Certaldo aveva caricato i suoi motivandoli come solo lui è in grado di fare. Nonostante ciò le sue parole non sono bastate ad abbattere un Milan più organizzato, pure in questo caso tra le mura di casa. Il traguardo resta alla portata: va detto comunque che il Napoli era considerato dai più come la vera antagonista dell’Inter, perciò il morale non può che essere compromesso. Intanto pare si stia muovendo qualcosa ai piani alti. Sotto la gestione De Laurentiis sono stati raggiunti risultati importanti e ora potrebbe prendere corpo un nuovo scenario per il futuro del club.

Il patron, dal canto suo, ha aperto valutazioni con Elysian park, società con sede a Los Angeles, New York e Londra che si occupa ad ampio raggio del marketing sportivo. C’è la volontà di valorizzare il marchio Napoli nel mondo, in modo da accrescere il peso a livello internazionale. E non è tutto: stando a quanto si apprende da ‘La Gazzetta dello Sport’, il colosso californiano Sixth Street, che di recente ha messo nel mirino l’Italia per i suoi investimenti, starebbe seriamente valutando l’acquisto del club campano.

De Laurentiis non è ancora convinto se cedere il Napoli e al momento starebbe riflettendo sui prossimi movimenti da compiere. In ogni caso, la valutazione del numero uno dei partenopei è di almeno 700 milioni di euro. Ora il presidente dovrà capire cosa da fare da qui ai prossimi mesi, concio che entro l’estate del 2024 (per adempiere alle regole federali) dovrà necessariamente vendere o il Napoli o il Bari.