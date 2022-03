Giù le mani da Donnarumma: “Non è colpa sua! Ora andiamo ai Mondiali”

Donnarumma è stato travolto dalle critiche negli ultimi giorni, dopo il grave errore in Real Madrid-PSG. Un grande portiere, però, assolve l’ex Milan

Non sono giorni facili per Gianluigi Donnarumma. La grande occasione in Champions League concessagli da Mauricio Pochettino non ha dato gli esiti sperati per l’estremo difensore.

Ormai lo sapete: l’ex Milan si è reso protagonista di un grave errore che ha aperto la rimonta del Real Madrid. Rimonta che si è poi completata, con il conseguente passaggio del turno per i Blancos, grazie alla tripletta di Karim Benzema. Inutile dirlo, come vi abbiamo riportato anche nelle ultime ore, Donnarumma è stato travolto dalle critiche. Quello che in estate, dopo la vittoria degli Europei con l’Italia, era considerato forse il migliore portiere del mondo, ora deve ritrovarsi. Magari gli servirà più continuità o magari solo una prestazione delle sue, ma comunque c’è chi, anche nel momento più buio, lo difende. E non è retorica, visto di chi stiamo parlando. Dino Zoff, infatti, è accorso in difesa dell’ex portiere del Milan e se a parlare è lui non c’è che da fidarsi.

Zoff in difesa di Donnarumma dopo l’errore contro il Real Madrid

L’ex estremo difensore della Nazionale lo dice chiaramente ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: “Lasciatelo parare, resta fra i migliori“. Sull’episodio in sé, invece, dichiara: “Quello è un errore concettuale, più che del portiere. Nel senso che non si mette in difficoltà l’estremo difensore con certi passaggi”. Lo sguardo ora, secondo Zoff, deve focalizzarsi più sugli spareggi per la qualificazione ai Mondiali in Qatar: “Donnarumma farà benissimo. Sono convinto che con la guida di Mancini ci aiuterà a qualificarci per il Qatar. E poi, l’ho già detto: auguro a Gigio di vincere il torneo così potrà eguagliare il mio record azzurro, col Mondiale vinto dopo l’Europeo”. Insomma, giù le mani da Gianluigi Donnarumma, una volta per tutte.