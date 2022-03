Donnarumma spiega dopo l’errore in Champions: “È stato un duro colpo”

Gianluigi Donnarumma torna a farsi sentire dopo l’errore in Champions League con il PSG. Ecco le parole del portiere in un post su Instagram

Gianluigi Donnarumma è finito nel mirino delle critiche dopo il grave errore che ha aperto le porte della rimonta al Real Madrid. Le conseguenze sono state gravi, dal punto di vista calcistico: il PSG è stato eliminato dai Blancos dopo la tripletta di Karim Benzema e la sconfitta per 3-1.

Ora, però, bisogna guardare avanti, a partire da Gigio fino ad arrivare alla stagione del PSG. Il portiere ha affidato il suo pensiero a un post pubblicato sul suo profilo Instagram: “L’eliminazione dalla Champions è stata un duro colpo. I due giorni passati non sono stati semplici, ma è proprio da questi momenti di difficoltà che si viene fuori più forti. Ora bisogna pensare al presente, a vincere la Ligue, dando tutto come ho sempre fatto per questa maglia, per questo Club e per i nostri tifosi. Ripartiamo subito insieme! Allez Paris”.

Donnarumma dopo l’errore: è tempo di ripartire

Era scontato, ma Donnarumma non ha potuto fare altro che confermarlo. Il portiere ha espresso sui social la sua voglia di ripartenza e non avevamo dubbi, visto il valore del calciatore. Per i campioni funziona così, semplicemente. E l’ex Milan non deve solo concludere al meglio la stagione, ma ha anche un appuntamento fondamentale da non fallire: l’Italia deve qualificarsi ai Mondiali in Qatar e la sua presenza sarà fondamentale. Insomma, gli errori capitano per tutti ma ora è tempo di ripartire, già a partire dalla Ligue 1.