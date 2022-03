Coronavirus, il bollettino dell’11 marzo: più di 53mila casi oggi

Il tasso di positività è al 12,5% in lieve aumento rispetto a ieri in cui era stato del 12%. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 156 decessi, per un totale da inizio pandemia che adesso arriva a 156.649. Sono invece 527 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 19 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 35. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.274, ovvero 140 in meno rispetto a ieri.