Chi schierare al fantacalcio, alla ventinovesima giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A e le probabili formazioni

Torna la Serie A con la ventinovesima giornata. Formazioni da schierare, per il fantacalcio, entro le 15.00 di sabato, quando è fissato il calcio d’inizio di Salernitana-Sassuolo e Spezia-Cagliari. Sabato ricco con la Juve che fa visita alla Sampdoria e il Milan che ospita l’Empoli. Domenica attenzioni puntate a Verona-Napoli e Torino-Inter

Fantacalcio, i consigli per la 29esima giornata

SALERNITANA-SASSUOLO sabato ore 15:00

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Zortea, Dragusin, Fazio, Gagliolo; L. Coulibaly, Radovanovic, Kastanos, Bonazzoli, Verdi; Djuric.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca.

Hot: Berardi è l’uomo giusto! Bonazzoli e Scamacca risponderanno presente

Not: meglio lasciar fuori Fazio

Sorpresa: Non date mai per finito Verdi, sa stupire

SPEZIA-CAGLIARI sabato ore 15:00

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Carboni; Bellanova, Baselli, Grassi, Marin, Dalbert; Pavoletti, Joao Pedro.

Hot: Bastoni è sempre una buona idea. Joao Pedro non deluderà

Not: Amian non ci convince

Sorpresa: Verde vuole tornare a stupire

SAMPDORIA-JUVENTUS sabato ore 18:00

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby; Sensi; Caputo, Quagliarella.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, de Ligt, Pellegrini; Locatelli, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata.

Hot: Quagliarella può far bene. Locatelli e Vlahovic offrono assolute garanzie

Not: Thorsby ha il cartellino facile

Sorpresa: Falcone può tirar fuori il coniglio dal cilindro

MILAN-EMPOLI sabato ore 20:45

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Florenzi; Bennacer, Kessié; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti.

Hot: Giroud è pronto! Sì a Leao e Bajrami

Not: Luperto rischia grosso

Sorpresa: Finalmente Brahim Diaz, stavolta credeteci!

FIORENTINA-BOLOGNA domenica ore 12:30

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Piatek, Saponara.

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Medel, Binks; Hickey, Schouten, Svanberg, Dijks; Orsolini, Arnautovic, Soriano.

Hot: Piatek non vuole fermarsi. Bonaventura e Orsolini da rilanciare

Not: Binks andrà in difficoltà

Sorpresa: Soriano-Torreira, bonus sorprendente

Verona-Napoli domenica ore 15

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Depaoli; Barak, Caprari; Simeone.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Lozano, Elmas, Insigne; Osimhen.

Hot: Caprari non può non essere schierato. Lozano può spaccare la partita

Not: Gunter ha il cartellino facile

Sorpresa: Rrahmani potrebbe trovare l’acuto dell’ex

Atalanta-Genoa domenica ore 18

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, Freuler, Koopmeiners, Maehle; Pessina; Malinovskyi, Boga.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Frendrup, Badelj; Gudmundsson, Amiri, Yeboah; Destro.

Hot: Malinovskyi è in grande forma. Bene Ostigard

Not: Badelj non ha il bonus nel sangue

Sorpresa: Pessina potrebbe trovare la rete

Udinese-Roma domenica ore 18

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Molina, Makengo, Arslan, Pereyra, Udogie; Beto, Deulofeu.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Vina; Pellegrini; Zaniolo, Abraham.

Hot: Abraham è l’uomo del momento. Deulofeu può mandare in difficoltà la Roma

Not: Vina è troppo discontinuo

Sorpresa: Pereyra si esalta nei big match

Torino-Inter domenica ore 20.45

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Brekalo, Pobega; Belotti.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Vidal, Barella, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

Hot: Dzeko è fresco e pronto a far male. Brekalo darà fastidio all’Inter

Not: Vidal non è la vostra prima scelta

Sorpresa: D’Ambrosio può essere una scelta interessante

Lazio-Venezia lunedì ore 20.45

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Vacca, Fiordilino; Aramu, Henry, Okereke.

Hot: Il tridente biancoceleste è inamovibile. Aramu cerca riscatto

Not: Romero potrebbe subire tanto

Sorpresa: Luis Alberto cerca continuità di bonus