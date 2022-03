Calciomercato, scelta definitiva: Verratti in Serie A!

Diversi calciatori potrebbero lasciare il Paris Saint Germain dopo l’ennesima disfatta in Europa

Proprio nell’anno in cui il suo Qatar ospita i tanto discussi Mondiali, Al-Khelaifi tutto si sarebbe aspettato ma non di certo una clamorosa eliminazione del Paris Saint Germain già agli ottavi di finale di Champions League contro l’acerrimo nemico Florentino Perez.

Una vera e propria figuraccia europea per la formazione parigina, che solamente la scorsa estate aveva portato ai piedi della Tour Eiffel calciatori del calibro di Leo Messi, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gigio Donnarumma, Georginio Wijnaldum e Nuno Mendes. Milioni e milioni di euro investiti in acquisti ed ingaggi faraonici, i quali nulla hanno potuto contro la furia di Karim Benzema.

Tra contratti in scadenza ed un malcontento generale all’interno dello spogliatoio del Psg, in estate sono previste grandi manovre in uscita. Kyalian Mbappé, ad esempio, non ha ancora rinnovato: il grande calore con cui il Santiago Bernabeu lo ha accolto il passato mercoledì potrebbe averlo convinto definitivamente ad accettare a costo zero la corte del Real Madrid. Anche Angel Di Maria andrà in scadenza questa estate e, sebbene sia uno dei più longevi dentro lo spogliatoio dei francesi, non sembra essere intenzionato a rinnovare.

Calciomercato Psg, i tifosi chiamano a gran voce Verratti

Nel sondaggio lanciato questa mattina sul canale telegram di calciomercato.it, abbiamo ai nostri utenti quale tra gli attuali calciatori presenti nella rosa del Paris Saint Germain vorrebbero vedere in Serie A dalla prossima estate. Nelle risposte è stato registrato un netto dominio di preferenze nei confronti di Marco Verratti, che curiosamente non ha mai giocato nella massima divisione italiana.

Dopo la splendida stagione della promozione in Serie B con il Pescara, il talento italiano era stato subito acquistato dai francesi senza così avere la possibilità di collezionare minuti in Serie A. Tra i calciatori del sondaggio, al secondo posto troviamo Angel Di Maria che precede di pochissimo il ritorno di Mauro Icardi. Marquinhos e Paredes, entrambi ex Roma, si sono aggiudicati rispettivamente il quarto e quinto posto.

Il sondaggio Telegram di Calciomercato.it