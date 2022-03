Al Khelaifi vola in Qatar | Il PSG stravolge il mercato europeo

L’ennesima eliminazione dalla Champions League rischia di avere effetti pesanti sul PSG: Al Khelaifi è volato in Qatar

La scorsa estate ha avuto una sola e assoluta protagonista sul mercato: il PSG di Leonardo. I parigini in una sola sessione hanno presentato giocatori come Messi, Donnarumma, Sergio Ramos, Wijnaldum e Hakimi.

Un calciomercato da sogno, che doveva essere il preludio di una cavalcata trionfale verso la vittoria della Champions League. Un trofeo che, a causa della guerra tra Ucraina e Russia, avrebbe dato al PSG la possibilità di giocare la finale a Parigi nel proprio stadio. E invece contro il Real Madrid è arrivata un’altra eliminazione dalla tanto agognata coppa, la più dolorosa degli ultimi anni. Il presidente Al Khelaifi, ora, potrebbe prendere una decisione storica per il club transalpino.

Al Khelaifi in Qatar | Il PSG potrebbe separarsi da Leonardo e cambiare rotta

L’impatto dell’eliminazione dalla Champions League potrebbe essere molto pesante per il PSG. Secondo quanto riportato da ‘Sport’, Al Khelaifi sarebbe volato in Qatar per dare delle spiegazioni all’emiro e sarebbe intenzionato ad un cambio drastico a livello dirigenziale. A farne le spese sarebbe Leonardo, che potrebbe essere licenziato dal club parigino nei prossimi giorni.

Creare una squadra di stelle come ha fatto l’ex dirigente di Milan e Inter porta con sé grandi soddisfazioni, ma anche enormi oneri. Mancare totalmente l’obiettivo stagionale, poi, rischia di essere giudicato con maggiore severità da parte della proprietà. Leonardo ha alzato l’asticella in maniera importante negli ultimi anni, arrivando anche in finale di Champions, ma senza vincere e dominare in Europa.

Il brasiliano ha portato il PSG ad essere una squadra stellare e una delle realtà più ambite dai giocatori negli ultimi anni, ma il suo tempo a Parigi rischia di essere arrivato al termine. Già nella giornata di oggi, infatti, si è parlato di un possibile approdo di Paratici sotto la Tour Eiffel: tante voci e suggestioni, che celano il fatto che Leonardo è fortemente sotto esame in queste ore.