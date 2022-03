Dybala, accuse al club: “La Juventus non lo vuole più”

Dybala è sempre al centro dei rumors di calciomercato Juventus. Stallo sul rinnovo, annuncio in diretta e accuse ad Agnelli

In casa Juve tiene sempre banco il caso Paulo Dybala. Come vi abbiamo anticipato ieri, è stato rinviato l’incontro tra la Juventus ed il suo agente inizialmente in programma oggi per continuare la lunghissima trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Se da un lato la Juventus prende tempo, dall’altro i tanti club interessati all’attaccante argentino – dall’Inter all’Atletico Madrid passando per i club della Premier League inglese – non perdono tempo. Vari sondaggi con l’entourage di Dybala per testare il terreno in vista della prossima stagione. Probabilmente il summit tra Jorge Antun e la dirigenza della ‘Vecchia Signora’ si terrà a fine mese, sfruttando la pausa per le Nazionali. Ma le continue offerte al ribasso dei bianconeri fanno capire quanto, anche dopo l’acquisto di Vlahovic a gennaio dalla Fiorentina, l’ex palermitano non sia più così centrale nel progetto di Allegri. Il fatto che Arrivabene e Cherubini abbiano equiparato la sua posizione a quella degli altri calciatori in scadenza come Perin, De Sciglio e Bernardeschi, testimonia come ormai Dybala venga considerato un giocatore ‘normale’.

Calciomercato Juventus, Graziani difende Dybala: “L’unico che accende la luce”

Sul tema è intervenuto anche l’ex bomber di Roma e Torino Ciccio Graziani, che ai microfoni di ‘Radio Sportiva’ non ha risparmiato critiche al club di Agnelli: “Dybala vuole la Juve, ma la Juve non lo vuole più. Forse i bianconeri stanno aspettando di capire se si qualificheranno alla prossima Champions League ed avere un tesoretto prima di fare un’altra offerta. Ma se è così, vuol dire che non c’è programmazione… E’ un po’ discontinuo, ma quando gioca, Dybala accende la luce e alla Juventus non c’è nessun altro che lo faccia. E’ un top player e va trattato come tale, quindi che venga presa una decisione sul rinnovo o meno e basta”.