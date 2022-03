Calciomercato, Donnarumma sul mercato: “C’è la Juventus”

Dopo l’errore che è costato carissimo al Paris Saint-Germain, Gigio Donnarumma fa parlare di sé anche di futuro: attenzione alla Juventus

Dopo un Europeo vinto da assoluto protagonista, certamente ci si aspettava che la stagione di Gigio Donnarumma con la maglia del Paris Saint-Germain potesse essere completamente diversa. Dopo una prima parte di annata in cui il portiere italiano ha fatto fatica a trovare spazio, chiuso da Navas, mercoledì è stata posata quella che potrebbe essere la pietra tombale del suo primo anno transalpino.

L’errore contro il Real Madrid nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League pesa tantissimo nell’economia della stagione dei parigini, che hanno quasi in tasca il titolo ma che sono usciti con largo anticipo in quello che era l’obiettivo primario. Ecco perché Donnarumma potrebbe fino a fine stagione continuare a giocare non con continuità vista la scomoda presenza di Navas in rosa. Spetterà dunque a Pochettino, il cui futuro a Parigi appare sempre più in bilico, chi far giocare titolare per il resto dell’anno.

Calciomercato Juventus, bianconeri sullo sfondo per Donnarumma

Grandi ex numeri uno della Nazionale come Gigi Buffon o Dino Zoff hanno preso le difese dell’attuale portiere del Paris Saint-Germain, che con meno gare da poter disputare potrebbe perdere appunto minuti nei propri tabellini. E la mancanza di minutaggio potrebbe portarlo a pensare di scegliere altri lidi in estate.

L’interesse della Juventus è da tempo concreto, ma il lungo contratto è un ostacolo durissimo per la società bianconera, a caccia da tempo di un erede di Szczesny e da sempre interessata all’ex numero 99 del Milan. Resta da capire che tipo di priorità possa rappresentare il portiere stabiese per Allegri e la società bianconera, ma nel frattempo le voci di un possibile ritorno di fiamma da parte del club piemontese si intensificano. Lo riferisce il giornalista di ‘Rai Sport’ Paolo Paganini, che ha sottolineato: “Mi giunge voce che la permanenza di Donnarumma al Psg sia in discussione e sullo sfondo ci sarebbe, di nuovo, la Juventus”. Chissà dunque che in estate il club bianconero non possa decidere di affondare il colpo per quello che da sempre resta uno dei suoi sogni. L’affare, certamente, non è facile complici le grandi cifre in ballo, ma i prossimi mesi potrebbero dirci di più a proposito di un possibile ritorno in Italia dell’estremo difensore della Nazionale azzurra.