Procedimento disciplinare contro Al-Khelaifi e Leonardo | La decisione della UEFA

La UEFA ha deciso di aprire un procedimento disciplinare contro Al-Khelaifi e Leonardo dopo Real Madrid-PSG. Tutti i dettagli

L’incandescente post partita del Santiago Bernabeu potrebbe costare caro alla dirigenza del Paris Saint-Germain. Dopo il triplice fischio di Real Madrid-PSG sarebbe infatti esplosa la furia di Al-Khelaifi e Leonardo contro l’arbitro.

L’episodio incriminato è il presunto fallo di Benzema su Donnarumma, non sanzionato dal direttore di gara. Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, l’UEFA avrebbe aperto un procedimento disciplinare nei confronti della dirigenza del PSG per quanto accaduto nel post partita, dopo la sconfitta della squadra di Pochettino contro il Real Madrid di Ancelotti per 3-1. Il quotidiano francese scrive: “Come ci ha confermato l’UEFA, è stato aperto un procedimento disciplinare contro Nasser al-Khelaïfi e Leonardo (rispettivamente presidente e direttore sportivo del PSG) e più in generale contro il club parigino”.

Real Madrid-PSG, l’atteggiamento di Al-Khelaifi e Leonardo nel mirino della UEFA

Come riferito dal quotidiano francese, “è in discussione l’atteggiamento dei due dirigenti, furiosi alla fine dell’incontro con un atteggiamento acceso nei confronti dell’arbitro. Il Regolamento Disciplinare UEFA prevede (Articolo 11) sanzioni per coloro che violano i “principi generali di condotta”. Tra i casi presi in considerazione: colui che “si comporta in modo offensivo o comunque contravviene alle elementari regole di correttezza”. L’articolo 15 dello stesso regolamento prevede il “comportamento scorretto di giocatori e funzionari”, con squalifica e sanzioni in chiave”.