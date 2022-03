Real-Psg, Pochettino e Leonardo in coro: accusa all’arbitro

Pochettino e Leonardo commentano l’eliminazione da parte del Real Madrid e attaccano l’arbitro

Il Psg fuori dalla Champions e non senza recriminazioni. La squadra di Pochettino subisce la rimonta del Real Madrid ma prende di mira l’arbitro.

Sia il tecnico che Leonardo accusano il direttore di gara di non aver fischiato un fallo su Donnarumma in occasione dell’errore che ha propiziato il primo gol di Benzema.

“Il primo gol subito ha cambiato la partita e accettarlo è difficile. Per sessanta minuti abbiamo dominato, poi abbiamo commesso degli errori”. Errori come quello che – per il club parigino – ha commesso l’arbitro: “E’ incredibile che il fallo subito da Donarumma non è stato rivisto al Var. E’ un fallo evidente di Benzema. Non capisco perché non sia intervenuto il Var”.

Stessa accusa che arriva anche da Leonardo: “C’è un chiaro fallo di Benzema su Donnarumma. Questo è chiaro, è un errore, ma non abbiamo bisogno di scuse, dobbiamo trovare soluzioni il prima possibile”.