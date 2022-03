Messi-PSG, cambia tutto dopo l’eliminazione | “Ora è condannato”

Il futuro di Lionel Messi è argomento caldo anche delle ultime ore dopo l’eliminazione del PSG dalla Champions League: nuova svolta per la prossima stagione

Lionel Messi in cerca di se stesso e forse anche del suo futuro. L’argentino sta vivendo un periodo decisamente no, ma in generale la sua avventura al PSG non è mai decollata.

La Pulce non sta riuscendo a ripercorre i fasti del Barcellona, ma, immerso in un turbinio di stelle, non è mai veramente diventato il perno della capolista di Francia. Nelle ultime settimane, si è parlato a più riprese del suo futuro e della possibilità di lasciare la Ligue 1, addirittura per un ritorno al Barcellona o per un approdo in Mls. Ieri sera, però, una di quelle serate che cambiano una stagione, il Real Madrid (i rivali di una vita per la Pulce) ha completato una rimonta incredibile, eliminando il PSG dalla Champions League già agli ottavi di finale. Un evento che è come un terremoto per la capolista della Ligue 1 e che potrebbe cambiare le strategie anche sul calciomercato.

Calciomercato, cambia il futuro di Messi al PSG

A interrogarsi sul destino della Pulce è stato anche il ‘Mundo Deportivo’. Il quotidiano spagnolo evidenzia uno scenario a cui in pochi hanno pensato nelle ultime ore: Messi si avvicina alla permanenza proprio dopo l’eliminazione. Nell’articolo pubblicato sul web stamattina si può leggere: “Sebbene l’argentino non abbia trovato la felicità, ​​non avrà altra scelta che rimanere al PSG la prossima stagione. Ha un contratto e la squadra parigina non ha intenzione di lasciarlo andare alle porte del Mondiale che si giocherà in Qatar“. Come titolo il ‘Mundo Deportivo’ ha scelto addirittura: “Condannato a restare”. Sottolineano, inoltre, come, nonostante non sia più il calciatore devastante di qualche stagione fa, comunque la sua attrazione mediatica sarebbe fondamentale per il PSG. Staremo a vedere, ma di certo qualcosa, dopo ieri sera, dovrà cambiare per la capolista.