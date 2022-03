Coronavirus, Fondazione GIMBE: “Casi in risalita, ma scendono i ricoveri”

Coronavirus, il nuovo report settimanale della Fondazione GIMBE sull’andamento della pandemia nel paese: situazione ancora complessa

Ancora da monitorare con grande attenzione l’andamento della pandemia di coronavirus del nostro paese. I risultati del consueto report settimanale fornito dalla Fondazione GIMBE suggerisce di mantenere ancora alta l’attenzione, visti i dati di segno contrastante.

Di positivo, da segnalare, c’è la discesa dei ricoveri in area medica (-16,1%) e in terapia intensiva (-16,4%) nei sette giorni dal 2 all’8 marzo, rispetto ai sette precedenti. In calo nel periodo considerato anche la curva dei decessi (1.201, di cui 95 riferiti a periodi precedenti, contro 1.488). C’è però un lieve aumento dei nuovi casi (+1,5%). Serviranno almeno una decina di giorni, si legge nel report, per capire se si tratta di un semplice ‘rimbalzo’ o dell’inizio di una nuova ondata. La percentuale generale di vaccinati si attesta all’85,5% della popolazione, soltanto 11.595 vaccinati in 10 giorni con Novavax. Per tutti questi motivi, si legge, non si consiglia l’abbandono delle mascherine al chiuso.