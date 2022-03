Calciomercato Lazio, firma imminente per Sarri: nodo clausola ma non solo

Il futuro di Maurizio Sarri potrebbe essere arrivato a una nuova svolta importante ma servono alcuni elementi

Non è stata una stagione semplice per la Lazio, con ancora dieci partite a disposizione per ottenere una qualificazione almeno in Europa League. La Champions è complicatissima, il distacco da una Juventus che macina risultati è troppo importante, il ko col Napoli ha forse definitivamente allontanato i biancocelesti. Ma anche chiudere nella seconda competizione continentale sarebbe un risultato importante e niente affatto scontato vista la concorrenza di Atalanta, Roma e Fiorentina.

Sarà un finale di stagione accesissimo, una qualificazione europea sarebbe fondamentale a livello economico ma anche di crescita della squadra, soprattutto visto che da quest’anno l’Europa League è diventata senza dubbio più bella e competitiva. Inoltre costringerebbe ancora di più la dirigenza a rinforzare la squadra, dopo un mercato invernale deficitario che ha provato qualche frizione con Sarri. Il mister non ha gradito l’immobilismo del club, che a sua volta non ha mandato giù benissimo le uscite pubbliche dell’allenatore sullo stesso argomento. Una tensione che aveva fatto aleggiare qualche incertezza sul rinnovo di contratto che a Natale sembrava solo una formalità.

Lazio, il rinnovo di Sarri può essere “imminente”: accordo su clausola e mercato

La Lazio sta programmando già la prossima stagione e la conferma di Maurizio Sarri è ovviamente la prima voce della lista. L’ex Chelsea ha un contratto per un altro anno, ma con una clausola – valida solo per l’estero – che gli permette di rescindere entro maggio. Negli ultimi mesi si è parlato largamente di un rinnovo fino al 2025 che sembrava solo dovesse essere firmato e annunciato, sbandierato già ai quattro venti da Lotito. Poi qualcosa è successo a gennaio, ma ora è tutto superato anche grazie alla crescita evidente della Lazio nel gioco e nei risultati. E anche lo spogliatoio è tornato a essere completamente unito, così come tutto l’ambiente. Ecco perché, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il rinnovo fino al 2025 ora è di nuovo d’attualità e potrebbe essere addirittura imminente.

Entrambe le parti hanno ovviamente delle richieste, o condizioni. Lotito vorrebbe che in questo rinnovo fosse eliminata la clausola sopracitata che gli consentirebbe di liberarsi per l’estero, Sarri invece chiede garanzie tecniche sul mercato. II mister – scrive la Rosea – sarebbe disposto anche ad accettare il sacrificio di un big (Milinkovic-Savic principale indiziato), ma a patto da questa cessione arrivino cinque o sei acquisti di grande livello. Già le prime richieste sarebbe note, da Vitinha del Porto a Maxime Lopez del Sassuolo e Kepa per la porta. Ovviamente anche la dirigenza, Lotito e Tare, voglioni rinforzare la Lazio e la prossima sosta del campionato a fine mese potrebbe essere l’occasione giusta per concretizzare questa intesa.