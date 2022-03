Calciomercato Juventus, non solo Zaniolo | Saldi in Premier e triplo colpo

Per completare la rivoluzione di Allegri sul mercato, la Juventus ha messo gli occhi in Premier: occasioni a prezzo di saldo per i bianconeri

Il progetto di Massimiliano Allegri a Torino è a lunga gittata e quest’anno sta mettendo le basi per tornare ad essere la principale concorrente per lo scudetto nella prossima stagione.

Tanto passerà dal mercato estivo, che dovrà seguire la strada tracciata a gennaio con gli arrivi di Denis Zakaria e Dusan Vlahovic. La volontà della società piemontese è quella di proseguire con rinforzi di questo calibro, aumentando il valore della rosa reparto per reparto. Il colpo più urgente riguarderà il centrocampo, con la Juventus che cercherà di mettere a disposizione del tecnico livornese il famigerato regista: poi si penserà a difesa ed attacco.

Calciomercato Juventus, Jorginho a prezzo di saldo | Ma l’occasione si chiama Rudiger

I piani della Juventus sul mercato potrebbero trovare terreno fertile nel Chelsea: secondo quanto riferito nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, i bianconeri avrebbero messo nel mirino diversi pezzi pregiati in uscita dal club londinese. Al primo posto ci sarebbe Jorginho: l’italo-brasiliano tornerebbe volentieri in Serie A e la ‘Vecchia Signora’ con lui troverebbe il grande regista desiderato da Massimiliano Allegri. Il cartellino di Jorginho è calato di prezzo perché il suo contratto andrà in scadenza nel 2023 e con il Decreto Crescita, poi, la Juventus potrebbe garantirgli un ingaggio importante senza gravare eccessivamente sul bilancio.

Per il rinforzo a centrocampo la sfida sarebbe con un altro asso in uscita dalla Premier League: Paul Labile Pogba. Il francese andrà in scadenza di contratto con il Manchester United il prossimo giugno e potrebbe ritornare a Torino a parametro zero. Anche in difesa, poi, la soluzione potrebbe essere in casa Chelsea. Antonio Rudiger non ha rinnovato con i ‘Blues’ e potrà essere ingaggiato da svincolato: il tedesco ex Roma, a 29 anni, sarebbe l’uomo giusto per raccogliere l’eredità di Chiellini.

Attenzione anche alle manovre in attacco, con due elementi in uscita dal Chelsea che starebbero stuzzicando ‘Madama’. Si tratta di Hakim Ziyech, da tempo osservato speciale dei bianconeri, e Christian Pulisic, che potrebbero sbarcare a Torino nel caso in cui Paulo Dybala non dovesse rinnovare con la Juventus. Non solo Zaniolo tra gli obiettivi: i saldi in Premier League potrebbero permettere alla ‘Vecchia Signora’ di cambiare look.