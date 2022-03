Chiellini su Dybala e non solo: “Doppio annuncio sul futuro”

Le parole di Giorgio Chiellini tra futuro e Nazionale. Ecco le dichiarazioni del centrale della Juventus

Torna a parlare Giorgio Chiellini. Il difensore, leader della Juventus, ha trattato tanti temi, dal recupero al futuro di Dybala, passando per il sogno Scudetto.

Le prime parole del centrale bianconero sono dedicate a Paulo Dybala, che non ha ancora firmato il rinnovo di contratto e che potrebbe non farlo mai. Come raccontato il tanto atteso summit con il suo entourage è stato rimandato. Ecco le sue parole su Dybala: “Paulo oggi si è allenato e sta meglio. Sta lavorando sodo per esserci dalla prossima importante. Credo che questo basti e avanzi in questo momento”.

Scadenza di contratto – “Penso che ci si debba concentrare sul campo. Le altre situazioni vanno gestite dopo. Io e Messi abbiamo vinto Europeo e Copa America senza contratto: credo si possa far bene anche in queste situazioni. Anche perché il calcio di oggi è così: bisogna abituarsi e conviverci”.

Sogno Scudetto – Massimiliano Allegri continua a tirarsi fuori dalla lotta al titolo – “Bisogna essere realisti – prosegue Chiellini – I tifosi è giusto che sognino e che ci diano la giusta energia. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita. Chiaro è che se cominci a fare una serie di vittorie consecutive puoi pensarci, ma ora dobbiamo pensare alla Sampdoria e al fatto che fino a poche giornate fa non eravamo neanche quarti. Mancano tante partite e può succedere di tutto. Credo che le parole di Allegri non siano per mettere la pressione agli altri o per nascondersi”.

Juventus, ritorno in campo: parla Chiellini

Obiettivo playoff – Il difensore, protagonista assoluto agli Europei – vuole giocare i Mondiali e rassicura tutti in vista dei match della Nazionale di fine marzo, che valgono un biglietto per il Qatar: “Sto meglio, è un mesetto che sono fuori – annuncia Chiellini – Me la sono presa comoda, però ora sto meglio. Nei prossimi giorni dovrei riaggregarmi piano piano con la squadra. L’ultima settimana è stata buona al contrario di quelle precedenti. Sono fiducioso per il recupero. Lo dico anche per i non tifosi juventini (in ottica nazionale, ndr): confido di rientrare anche prima dello spareggio”.