Real Madrid-PSG, ora è deciso | La scelta di Pochettino su Donnarumma

Real Madrid e PSG sono pronte a fronteggiarsi sul campo per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Ecco la scelta per quanto riguarda Donnarumma

Oggi si scrive la storia della Champions League, a modo suo. È tempo di sapere chi tra Real Madrid e PSG lascerà la competizione e chiunque sarà esclusa, farà discutere. Soprattutto perché si parla degli ottavi di finale.

All’andata, proprio l’uomo più atteso, Kylian Mbappe ha marchiato in maniera indelebile non solo la partita, ma l’intera competizione. Uno slalom speciale al fotofinish per l’1-0 finale, nei minuti di recupero. Basterà al PSG? I francesi stasera sono in Spagna per tentare il colpaccio ed eliminare anzitempo Carlo Ancelotti e i suoi campioni. E le star non mancano di certo. Tra queste, ci sarà anche Gianluigi Donnarumma. Il portierone ex Milan ha vinto il ballottaggio tra i pali e sarà lui l’estremo difensore della capolista in Francia. Di seguito le formazioni ufficiali.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Eder Militao, Alaba, Nacho; Valverde, Kroos, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius jr. Allenatore: Ancelotti

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Danilo, Verratti, Paredes; Neymar, Messi, Mbappé. Allenatore: Pochettino