Juventus, Vlahovic show: imita CR7 e siparietto coi tifosi. Dybala scalpita

La Juventus prepara il prossimo impegno in campionato contro la Sampdoria: Vlahovic protagonista nell’allenamento alla Continassa

Mattinata soleggiata alla Continassa con l’allenamento della Juventus odierno aperto al pubblico (circa 300 tifosi presenti) e alla stampa.

Seduta a ranghi misti con diversi Under 23 nel gruppo di Massimiliano Allegri, considerando l’emergenza infortuni che sta attanagliando la compagine bianconera nell’ultimo periodo. Esercizi di attivazione e torello nel riscaldamento, seguiti da partite a tema e dalla partitella finale a trequarti campo. In evidenza la coppia Morata-Vlahovic, protagonisti di un’azione spettacolare che ha portato al gol il serbo.

Applausi a scena aperta per i due attaccanti che hanno composto nella partitella il tridente insieme a Kean. Tra i titolari con la prima squadra anche il baby Miretti. Non era presente all’allenamento Cuadrado: il colombiano ieri ha accusato qualche linea di febbre e oggi è rimasto precauzionalmente a riposo. Nessun all’allarme comunque in vista della trasferta in campionato di sabato contro la Sampdoria. Rabiot e Danilo, dopo una prima parte con la squadra, hanno completato la seduta l’allenamento con un lavoro programmato in palestra.

Su un campo adiacente a quello del gruppo hanno svolto una seduta personalizzata individuale invece Dybala, De Sciglio, Alex Sandro e capitan Chiellini. Solo il laterale ex Milan ha chance di essere convocato per Genova, mentre gli altri tre puntano il Villarreal della prossima settimana in Champions League. Il numero dieci argentino nello specifico, più volte acclamato dal pubblico, ha svolto un lavoro fisico seguito da esercitazioni con il pallone. Allegri spera di ritrovarlo per la sfida di coppa contro gli spagnoli, mentre domani è atteso l’incontro (da dentro o fuori?) tra il suo agente Antun e la dirigenza della ‘Vecchia Signora’. Cherubini e Nedved erano presenti all’allenamento e per diversi minuti si sono intrattenuti a colloquio con Allegri.

L’allenatore bianconero ha dato diverse indicazioni ai suoi durante la partitella finale, chiedendo soprattutto “Intensità e velocità nella giocata”. Ultimo ad uscire dal campo – un po’ come faceva Cristiano Ronaldo alla Continassa – lo stakanovista Dusan Vlahovic, con il centravanti serbo si è fermato per una decina di minuti in più per un’esercitazione di tiri in porta. Clima goliardico e di ‘sfida’ con Perin tra i pali, oltre ad un siparietto finale che ha visto protagonista l’ex Fiorentina e i tifosi. Il pubblico sulle tribune gli chiedeva un saluto e Vlahovic ha ricambiato con un ‘Ciao’ ad alta voce tra le risate generali. DV7 è sempre più calato nella realtà juventina ed è pronto a caricarsi la squadra sulle spalle per un finale di stagione elettrizzante per la formazione di Allegri.