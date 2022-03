Juventus, Allegri in ansia | Titolare salta l’allenamento: il motivo

La Juventus lavora in vista della prossima sfida di Serie A contro la Sampdoria. Dalla Continassa non arrivano grandi notizie per Allegri

Sabato pomeriggio alle ore 18 torna in campo la Juventus con il chiaro obiettivo di collezionare punti pesanti nella corsa Champions. Quest’oggi allenamento aperto al pubblico alla Continassa, dove si lavora sodo per arrivare preparati al meglio. I primi ad entrare in campo sono stati Chiellini e De Sciglio per una seduta personalizzata e sulla via del recupero dai rispettivi infortuni.

Non arrivano però buone notizie, almeno per ciò che concerne la giornata odierna per Massimiliano Allegri. Non c’è infatti Juan Cuadrado in campo ad allenarsi con il gruppo: il colombiano ha accusato qualche linea di febbre ieri e oggi è rimasto precauzionalmente a casa. Un’assenza che però non dovrebbe pregiudicare la sua presenza contro la Sampdoria, sfida che si giocherà sabato. Fino a quel momento il sudamericano potrebbe essere recuperabile.

Si tratta di un tassello fondamentale per la Juventus e per i meccanismi generali degli schemi di Allegri, che ruotano molto in fascia sulle scorribande e sulle capacità di dribbling di Cuadrado, tra gli elementi maggiormente in grado di creare superiorità numerica. Si tratta di qualche semplice linea febbrile e il tecnico spera quindi di recuperarlo a pieno regine prossimamente in vista della partita di sabato che sarà l’ennesimo spartiacque importante di un’annata complessa passata ad inseguire. La Juventus infatti è reduce complessivamente da un buon momento dal punto di vista dei risultati e punta a strappare un pass Champions che rappresenta ora come ora l’obiettivo minimo.