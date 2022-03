Notte epica al ‘Bernabeu’, con il Real Madrid che in poco più di un quarto d’ora ribalta il PSG con una tripletta clamorosa di Benzema. Ma Donnarumma che errore

Dopo la delusione per la brutta partita, senza emozioni e spettacolo, dell’andata al ‘Parc des Princes’, Real Madrid e PSG restituiscono ai tifosi e agli appassionati di calcio quello che non avevano avuto due settimane fa. Carlo Ancelotti va ai quarti di finale dopo una rimonta incredibile su Pochettino, vincendo 3-1 dopo lo 0-1 dell’andata.

Eppure il primo tempo sembrava solo far presagire a una notte trionfale per il PSG e per Mbappe, che segna addirittura tre gol di cui solo uno regolare e non in offside. I francesi giocano meglio e quando partono in contropiede sono potenzialmente letali, ma non riescono a capitalizzare al meglio. Il Real ha parecchie difficoltà per cui il pubblico del ‘Bernabeu’, stasera scatenato, non ha grandi speranze. Poi nella ripresa i Blancos tornano in campo con una verve diversa e ci provano da subito. Ma a cambiare tutto è Gigio Donnarumma, con una leggerezza clamorosa al minuto 61′, è incerto con il pallone tra i piedi, Benzema glielo ruba, poi scarica e torna in mezzo per ricevere e segnare il gol del pareggio. La partita gira e al 76′ Karim segna il 2-1 sfruttando una super giocata di Modric, una deviazione e un paio di ingenuità della difesa parigina.

Punteggio in parità, ma a questo punto accade l’incredibile e appena due minuti più tardi Benzema si fionda su un altro pallone in area e con l’esterno di prima lo manda nell’angolino. Una giocata di cattivera e classe, che tramortisce del tutto il PSG, completamente incapace di reagire e uscito dal campo dopo il primo gol. Finisce 3-1 e il Real Madrid si qualifica per i quarti di finale, lasciando Mbappe (ovazione per lui dai tifosi madrileni) e Messi con una grande amarezza in bocca. Nell’altro match il Manchester City non va oltre lo 0-0 casalingo con lo Sporting, ma basta il 5-0 dell’andata per andare avanti.