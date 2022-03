Calciomercato Juventus, altro rinforzo per Allegri | Arriva subito dall’Ucraina

Calciomercato Juventus, giorni caldi non solo per il rinnovo di Dybala: idea per un innesto immediato, il suggerimento ai bianconeri

Settimane importanti per il prosieguo della stagione in casa Juventus, in campo e fuori. In campionato, bianconeri attesi dai match con Sampdoria e Salernitana, in cui fare bottino pieno per provare a regalarsi la chance, ad aprile con l’Inter, di riaprire tutti i discorsi anche in chiave scudetto. In mezzo, il ritorno degli ottavi di Champions con il Villarreal, per provare a entrare tra le magnifiche otto d’Europa.

Si ragiona però molto anche sul calciomercato. Capitolo rinnovi finalmente da affrontare, con l’incontro per Dybala e un accordo complesso da trovare, come raccontato da Calciomercato.it. Il futuro dell’argentino tiene ovviamente banco, siamo alla resa dei conti per quanto riguarda la ‘Joya’. Sullo sfondo, la possibilità, in caso di mancato accordo, per Dybala, di finire all’Inter, con Marotta concretamente interessato. Ma per la Juve potrebbe anche aprirsi, nell’immediato, un fronte sul mercato in entrata, con un suggerimento che arriva ai bianconeri per risolvere le difficoltà attuali.

Calciomercato Juventus, rinforzo dallo Shakhtar: Marcos Antonio per rimpiazzare McKennie

Problemi di infortuni per la squadra di Allegri, con numerose assenze. Soprattutto a centrocampo, dove McKennie, a seguito dell’infortunio con il Villarreal, appare praticamente fuori per il resto della stagione. Carlo Nicolini, dirigente dello Shakhtar Donetsk, rientrato in Italia, suggerisce, dalle colonne di ‘Tuttosport’, sfruttando la riapertura del calciomercato per i giocatori provenienti dall’Ucraina a seguito del conflitto in corso, un nome della squadra di De Zerbi. “Tutti i nostri tredici stranieri meriterebbero una chance in una grande squadra – spiega – Fossi nella Juventus, penserei a Marcos Antonio, un nome capace di aumentare dinamismo e qualità nel centrocampo. E’ un giocatore anche tecnico e si inserisce tanto. Può essere anche un’occasione per testare un giocatore da vicino con qualche mese di anticipo e investendo per il futuro”.