UFFICIALE | Playoff Mondiali: Polonia in finale, rinviata Scozia-Ucraina

La FIFA ha preso una decisione in merito ai Playoff Mondiali delle squadre Uefa, in relazione alla guerra in Ucraina

Polonia già in finale, Scozia-Ucraina rinviata a giugno. Sono queste le decisione prese dalla FIFA in merito alla guerra in Ucraina.

L’Ufficio di presidenza del Comitato Organizzatore FIFA ha deciso il rinvio di Scozia-Ucraina, semifinale del percorso A che sarà riprogrammata nella finestra di giugno. Accolta la richiesta avanzata dalla Federcalcio ucraina per l’impossibilità di organizzare sia le trasferte che gli allenamenti nella circostanze attuali. L’altra semifinale tra Galles e Austria di disputerà regolarmente il 24 marzo, mentre la finale tra le due vincitrici si disputerà sempre a giugno.

L’altra decisione presa riguarda la Polonia: con la Russia che non potrà scendere in campo per le decisioni precedenti della Fifa, la Nazionale polacca accede direttamente alla finale del percorso B dei playoff contro la vincente tra Svezia e Repubblica Ceca.