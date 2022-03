Coronavirus, il bollettino dell’8 marzo: 60.191 nuovi casi

I dati sul Coronavirus in Italia relativi a martedì 8 marzo: ecco il bollettino odierno pubblicato dal Ministero della Salute

Sono 60.191 i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24, in forte aumento rispetto ai 22.083 di ieri, che però risentivano dell’effetto weekend. Si registrano purtroppo 184 nuove vittime; il totale dei morti per Covid in Italia sale a 156.201.

Sono i dati forniti dal nuovo bollettino sul Coronavirus di oggi, martedì 8 marzo 2022, del Ministero della Salute. I contagi dall’inizio della pandemia salgono così a 13.109.527. Nelle ultime 24 ore, tra molecolari e test antigenici, sono stati effettuati in totale 531.194 tamponi. Il tasso di positività è all’11,3%. I guariti arrivano invece a 11.941.805 (+57.408), mentre gli attualmente positivi sono 1.011.521 (+3.161). La regione col maggior numero di nuovi casi è la Sicilia (+7.049).