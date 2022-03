Calciomercato Napoli, triplo addio da incubo | Tentazione spagnola

Il Napoli cura le ferite dopo il ko con il Milan in campionato, ma occhio agli scenari che potrebbero aprirsi sul calciomercato. Triplo addio all’orizzonte

Il Napoli di Luciano Spalletti deve rialzarsi e deve farlo subito. I partenopei, infatti, hanno perso un scontro diretto pesantissimo nell’ottica della corsa scudetto.

La vittoria del Milan, a firma Olivier Giroud, qualche strascico l’ha lasciato nell’ambiente azzurro, ma non c’è tempo per piangersi addosso. La Serie A non ammette ritardi e passi falsi e in vetta ce ne sono stati fin troppi nelle ultime settimane. Se, però, si guarda al futuro e ai prossimi mesi, tante cose potrebbero cambiare nel capoluogo campano, a partire dal calciomercato. Diversi big, infatti, potrebbero cambiare casacca, a fronte delle giuste offerte. Iniziamo da Dries Mertens. Qui la questione è quasi chiusa: Aurelio De Laurentiis, infatti, non sembra intenzionato a rinnovare il contratto del belga. E anche in Italia qualcuno all’orizzonte si sta già muovendo, puntando sulle qualità del fantasista. Se andiamo indietro di qualche metro, poi c’è il futuro di Fabian Ruiz. Su di lui, riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, le grandi di Spagna si stanno muovendo, dall’Atletico al Real Madrid, con un contratto in scadenza nel 2023. Di fronte alla giusta offerta, stavolta potrebbe dire addio e, perché no, anche in Italia, staremo a vedere. Ma le sirene spagnole restano quelle più forti.

Calciomercato Napoli, Koulibaly in bilico verso Barcellona

C’è poi un terzo caso che merita una rilevanza a parte. Stiamo parlando di Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese, quest’anno praticamente insuperabile, è da tempo nel mirino del Barcellona e con un contratto in scadenza a giugno 2023. Le cifre di un’eventuale offerta non potranno essere quelle di un tempo (intorno ai 100 milioni), ma comunque il Napoli si aspetta una proposta importantissima per lasciarlo partire. E occhio anche ai rumors sulla Juventus che si affacciano all’orizzonte. I blaugrana, sottolinea la Rosea, allettano il centrale con una ricca proposta fino al 2026: vedremo se nelle prossime settimane ci saranno passi ancora più concreti per regalare il difensore a Xavi.