Juventus, resa dei conti vicina per Dybala | La chiave per il sì

Tiene banco la questione del rinnovo di Dybala, il momento decisivo è arrivato: la condizione per l’accordo tra la ‘Joya’ e la Juventus

Mesi dopo, e tante difficoltà e perplessità dopo, ci risiamo. Si tornerà a guardarsi faccia a faccia, tra la dirigenza della Juventus e l’agente di Paulo Dybala, Jorge Antun, per il rinnovo dell’attaccante argentino. Con condizioni che rispetto alle premesse dell’autunno sono piuttosto cambiate.

L’addio di Paratici e l’insediamento di Cherubini avevano rasserenato l’orizzonte, portando maggiore tranquillità nella trattativa, e alla fine si era giunti all’idea di un importante riconoscimento economico per la ‘Joya’. La situazione, ora, appare piuttosto diversa e la Juventus non intenderebbe più giungere alle cifre prospettate in precedenza, di una base fissa da 8 milioni di euro a stagione. Varie riflessioni sono intervenute nel frattempo, da parte della società, quella su un ‘tetto’ da darsi dopo l’affare Vlahovic, intorno a quelle cifre, più i dubbi relativi alle condizioni di un giocatore che negli ultimi due anni è stato, purtroppo, troppe volte fermo ai box. Come raccontato da Calciomercato.it, quello di Dybala con la Juventus è un rinnovo complesso e le ipotesi di un addio, dall’Inter ad altre squadre estere, non sono campate in aria.

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala in salita ma possibile | La mossa della svolta

Giovedì, in ogni caso, ci sarà il primo round dell’ultima partita tra Antun e la dirigenza bianconera. La Juventus, come scrive ‘Tuttosport’, è comunque bendisposta nei confronti dell’argentino e non vorrebbe farlo andar via, ben conscia del suo valore. La possibile mediazione potrebbe dunque essere trovata con una base fissa a 7 milioni di ingaggio annuo più l’inserimento di svariati bonus su partite giocate, gol e assist, su parametri non semplicissimi da raggiungere magari. Se ne saprà di più dopodomani, al termine del primo faccia a faccia di questa ultima e decisiva fase.