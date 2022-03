La Juventus potrebbe cambiare numero dieci. Ecco chi potrebbe raccogliere l’eredità di Dybala, che non ha ancora rinnovato

Un futuro tutto ancora da scrivere, forse già nei prossimi giorni. Paulo Dybala non ha ancora rinnovato il contratto con la Juventus e molto probabilmente non lo farà mai.

In settimana è previsto un incontro tra l’agente dell’ex Palermo, Jorge Antun, e il club bianconero. Si farà il punto della situazione per capire se davvero si potrà ancora continuare a lavorare per trovare un accordo o se bisognerà dirsi addio. E’ evidente che l’offerta presentata dalla Juventus non soddisfi l’argentino. Come raccontato, la trattativa non sta decollando e sullo sfondo restano gli interessi di vari club. Va tenuto d’occhio il Tottenham di Paratici e Conte, pronto a tornare ad investire in Italia, ma anche l’Inter di Beppe Marotta. I nerazzurri sono pronti a regalarsi il numero dieci della Juventus qualora il rinnovo dovesse saltare definitivamente.

La Juventus, chiaramente, non può farsi trovare impreparata e sta sondando il calciomercato alla ricerca di un degno sostituto. Di un calciatore che possa indossare la maglia numero dieci, che fu di Platini e Del Piero.

SONDAGGIO CM.IT | Calciomercato Juventus, Pogba battuto

Agli utenti Twitter di Calciomercato.it è stato chiesto a chi la Juventus dovrebbe dare il glorioso numero, in caso di partenza di Dybala. A spuntarla, un po’, a sorpresa, è stato Nicolò Zaniolo. Il classe 1999 della Roma, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2024, ha ottenuto il 39,1% delle preferenze, battendo di un soffio Pogba.

Il francese continua ad essere il sogno della dirigenza bianconera. Un sogno realizzabile e la Juventus è così pronta a presentare la propria offerta a Pogba, sui nove milioni di euro. La speranza resta viva ma la concorrenza potrebbe far saltare il banco.

Nel nostro sondaggio, nel frattempo, il francese ha raccolto il 37% delle preferenze, ad un soffio da Zaniolo. Molto più staccato Asensio (solo il 9.8%), opzione che non convince. Una buona percentuale, il 14,1% dei votanti, non è convinta dalle tre proposte fatte e punterebbe su altri profilo.