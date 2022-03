Troppi errori, un bianconero bocciato dopo Juventus-Spezia

La Juventus di Allegri soffre ma continua a vincere. Un giocatore bianconero bocciato dopo la sfida contro lo Spezia

La Juventus soffre anche lo Spezia all’Allianz Stadium, ma vince ancora grazie al gol di Alvaro Morata.

La squadra di Allegri si è imposta per 1-0 nonostante il calo e le fatiche della ripresa: i bianconeri sono ora a +6 da Roma e Atalanta e hanno accorciato a quattro punti dal Napoli terzo. Ancora di “corto muso”, soffrendo e non convincendo, ma la Juve è comunque vincente e imbattuta da diversi mesi. L’ultima sconfitta in campionato risale addirittura allo scorso 27 novembre, in casa contro l’Atalanta di Gasperini. Tuttavia, non sono mancate le critiche ai bianconeri e nonostante la vittoria sono diversi le bocciature per i singoli.

Juventus-Spezia, bocciatura per Luca Pellegrini

Tra i più deludenti nel match dell’Allianz Stadium c’è anche Luca Pellegrini. Il terzino, alla terza partita consecutiva da titolare, ha faticato contro Verde e commesso diversi errori in fase di possesso. Visibilmente stanco, l’ex Roma è stato sostituito da Allegri al 62′ dopo una partita anche rinunciataria e senza sussulti offensivi. Troppi errori, mai in partita e rinunciatario: anche le pagelle dei giornali bocciano il laterale che compie oggi 23 anni. Un netto passo indietro dopo le buone prestazioni contro Empoli e Fiorentina.